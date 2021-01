Οικονομία

Lockdown - λιανεμπόριο: αντιδράσεις για την αναστολή του click away (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευμένοι δηλώνουν οι επιχειρηματίες που αντί για το “click in shop” που περίμεναν για να πάρουν "ανάσα", βλέπουν ξανά τα καταστήματά τους να κλείνουν.