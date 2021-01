Οικονομία

Lockdown: αναστολή καταβολής ενοικίου για κλειστές επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η απόφαση του ΥΠΟΙΚ. Πώς θα αποζημιωθούν ιδιοκτήτες και νομικά πρόσωπα.

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη εβδομάδα παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή του ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Ιανουάριο. Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο.

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά την περίοδο των εορτών, όπως και οι επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών, θα έχουν κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκπτωση ενοικίου 80%, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά 60% στο Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και 20% στους εκμισθωτές. Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 40% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο.