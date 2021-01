Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρομακτική η κατάσταση στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εφιάλτης της πανδημίας συνεχίζεται στην Ρωσία. Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες νεκροί σε μία μέρα.

Η Ρωσία κατέγραψε 26.301 νέα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, όπως ανέφερε σήμερα το ρωσικό κέντρο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

"Την τελευταία ημέρα επιβεβαιώθηκαν 26.301 νέα κρούσματα του κορονοϊού σε 84 περιοχές της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και 3.889 κρούσματα (14,8%) χωρίς κλινικά συμπτώματα", ανέφερε το κέντρο.

Τα περισσότερα καταγράφηκαν στη Μόσχα (5.452) και στην Αγία Πετρούπολη (3.742).

Συνολικά στη χώρα έχουν καταγραφεί 3.212,637 κρούσματα, σύμφωνα με το κέντρο.

Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 58.002, αυξημένος κατά 447 την τελευταία ημέρα. Και πάλι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη ανέφεραν τους περισσότερους θανάτους, από 76 η καθεμία.