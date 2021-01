Κοινωνία

Βγήκε από το αυτοκίνητο, ξυλοκόπησε πεζό και τον άφησε αναίσθητο (σκληρές εικόνες)

Ένα απίστευτης βίας περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στη μέση του δρόμου.Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Ένα απίστευτης βίας περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στη μέση του δρόμου το μεσημέρι στην Ξηροκρήνη, στη Θεσσαλονίκη…

Ένα άτομο ηλικίας περίπου 25 με 30 ετών, γρονθοκόπησε έναν άντρα ηλικίας περίπου 50 ετών με αποτέλεσμα να τον ρίξει αναίσθητο κάτω στο πεζοδρόμιο. Ο δράστης ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αφού έπεσε ο άντρας τον κλώτσησε με δύναμη, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες δευτερόλεπτα πριν ο οδηγός του οχήματος λογομάχησε με τον άντρα που ήταν πεζός καθώς παραλίγο να τον πατούσε με το αυτοκίνητό του.

Ο 50χρονος παρέμεινε για περίπου ενάμιση λεπτό αναίσθητος και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Αυτόπτες μάρτυρες κράτησαν τα στοιχεία κυκλοφορίας το αυτοκίνητο του δράστη και έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία η οποία πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Πηγή: grtimes.gr