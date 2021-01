Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Δεν υφίσταται θέμα αναβολής ή ματαίωσης εμβολιασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών στη χώρα μας.

«Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, στα 9 Νοσοκομεία της χώρας» και ως εκ τούτου, «δεν υφίσταται κανένα θέμα αναβολής ή ματαίωσης εμβολιασμών», τονίζει σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Μέχρι σήμερα στις 12:00, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 3.001 εμβολιασμοί. Χθες Πρωτοχρονιά, έγιναν 264 και από το πρωί μέχρι τώρα, έχουν γίνει 344 εμβολιασμοί» αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους, που επισημαίνει πως «Όλα τα Νοσοκομεία της χώρας μας έχουν προετοιμαστεί και ο μαζικός εμβολιασμός των υγειονομικών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 4/1 έως 20/1 σε 3 φάσεις, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί».

Και εξήγησε: «Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4/1/2020 θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός περισσότερων από 5.000 υγειονομικών σε επιπλέον 42 Νοσοκομεία. Ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται σταδιακά και βάσει σχεδίου.

Την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός στους οίκους ευγηρίας από τις Κινητές Ομάδες (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ως εκ τούτου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα αναβολής ή ματαίωσης εμβολιασμών».