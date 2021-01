Κοινωνία

Νεκρός ποδηλάτης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Φρικτό τροχαίο με θύμα ποδηλάτη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση ποδηλάτη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, με θύμα έναν άντρα ηλικίας 45 ετών.

Ήταν μετά τη μία το μεσημέρι στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων του Αλκαζάρ και της ΔΕΥΑΛ στο ύψος της οδού Μανουσάκη, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο παρέσυρε τον διερχόμενο ποδηλάτη.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τελευταίου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον παρέλαβε για ιατρική περίθαλψη στο εφημερεύον Γενικό νοσοκομείο Λάρισας, όμως μετά από λίγο υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Κατά πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος, ενώ παραδόθηκε λίγο αργότερα στις αρχές.

Πηγή: onlarissa.gr