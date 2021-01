Κοινωνία

Άδεια οπλοφορίας: τι αλλάζει για τα κυνηγετικά όπλα

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι για τη σήμανση των όπλων. Τι ισχύει για όπλα συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

Από την Ελληνική Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω τροποποίησης του νόμου 2168/1993 «περί όπλων», μετά την έκδοση του νόμου 4678/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων, με τις διατάξεις των οποίων επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα όπλων και μέχρι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίησή τους στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους (τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο www.hellenicpolice.gr).

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιείται ότι οι κάτοχοι όπλων για κυνήγι, που δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση (δηλαδή της παρ. 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993: επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία, χώρα ή τόπο κατασκευής, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής και μοντέλο όπου είναι εφικτό), είτε έχουν άδεια είτε όχι, θα πρέπει μέχρι και την 9/11/2022, με προσωπική τους ευθύνη, να ενδιαφερθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμανσης των όπλων τους, επικοινωνώντας έγκαιρα με το Τμήμα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχει με το Αστυνομικό Τμήμα, του τόπου κατοικίας τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τη σχετική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι με την ως άνω διαδικασία σήμανσης επιλύεται το πρόβλημα πώλησης, μεταβίβασης, εξαγωγής, κληρονομιάς που είχαν οι κάτοχοι όπλων θήρας άνευ της προβλεπόμενης σήμανσης. Επίσης όσοι κάτοχοι τέτοιων όπλων δεν προβούν στη σήμανσή τους μέχρι την 9/11/2022, τα όπλα τους θα αφαιρούνται ή θα κατάσχονται ανάλογα την περίπτωση από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.

Επιπλέον, οι κάτοχοι αδειών όπλων συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμήλιων, των οποίων οι άδειες είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες μέχρι και πριν από την 8/4/2016 και δεν είχαν προσκομίσει την βεβαίωση περί συλλεκτικότητας των όπλων τους και περί απενεργοποίησής τους όπου απαιτούνταν (σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της 3009/2/84-δ΄ από 27.7.2004 υ.α.), υποχρεούνται να την υποβάλλουν μέχρι την 31/12/2021. Επισημαίνεται ότι μετά την 31/12/2021 οι άδειες θα ανακαλούνται και τα όπλα θα αφαιρούνται.