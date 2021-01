Πολιτική

ΓΕΕΘΑ: γιατί δεν έπαιξε ο Εθνικός Ύμνος στη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών

Σε διευκρινίσεις προχώρησε το ΓΕΕΘΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη μη ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δοξολογίας για την έλευση του νέου έτους.

Η απόφαση για τη μη ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δοξολογίας για την έλευση του νέου έτους στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ελήφθη δεδομένων των περιοριστικών μέτρων για τον covid-19, που προβλέπουν συρρίκνωση του αριθμού των συναθροιζομένων, ενημέρωσε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Το γεγονός αυτό, σημειώνεται, επέβαλε και την απουσία του προβλεπόμενου τμήματος Στρατιωτικής Μουσικής, το οποίο θα παιάνιζε τον Εθνικό Ύμνο όπως προβλέπεται και με την δέουσα τιμή και κύρος.

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη για την προετοιμασία της τελετής στις 30 Δεκεμβρίου, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.