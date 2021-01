Πολιτική

Ελληνική Λύση για lockdown: σε προφανή πανικό η κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστηρίζει πως, «Αυτό που κυρίως πλήττεται είναι ο Αγιασμός των Υδάτων».

Για «προφανή πανικό» της κυβέρνησης, και «διαρκή αγώνα εναντίον της ελευθερίας του ατόμου», κάνει λόγο, σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να αυστηροποιήσει τα μέτρα κατά της πανδημίας από αύριο Κυριακή και μέχρι το πρωί της 11ης Ιανουαρίου. «Αυτό που κυρίως πλήττεται είναι ο Αγιασμός των Υδάτων» τονίζει ο κ. Βελόπουλος, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο «συνιστά τον ορισμό της "Χριστιανοφοβίας"».

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου:

Ενώ το πρωί ο υπουργός ανάπτυξης άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο λειτουργίας των καταστημάτων σε τοπικό επίπεδο, λίγη ώρα μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε καθολική απαγόρευση λειτουργίας της αγοράς.

Εκτός από τον προφανή πανικό η πραγματικότητα είναι ότι πίσω από την κυβερνητική ανικανότητα κρύβεται ένας διαρκής αγώνας εναντίον της ελευθερίας του ατόμου, της ελεύθερης οικονομίας και το χειρότερο, της ελευθερίας άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων.

Διότι αυτό που κυρίως πλήττεται είναι ο Αγιασμός των Υδάτων, η μεγαλύτερη εορτή της Ορθοδοξίας εν υπαίθρω κατά το πρότυπο της Βάπτισης του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό δηλαδή. Γεγονός που συνιστά τον ορισμό της "Χριστιανοφοβίας".