Συρία: Βομβιστική επίθεση σε αγορά (βίντεο)

Άμαχοι μεταξύ των θυμάτων της έκρηξης, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, εκ των οποίων οι τρεις πολίτες, από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά σε λαχαναγορά της συνοριακής πόλης Ρας αλ-Άιν στη βορειοανατολική Συρία, η οποία βρίσκεται υπό τουρκικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά.

Η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχος ορισμένων από τις ένοπλες οργανώσεις που μάχονται κατά του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, πήρε τον έλεγχο της πόλης αυτής το 2019 στη διάρκεια επίθεσης με στόχο την απομάκρυνση των δυνάμεων της πολιτοφυλακής των Κούρδων της Συρίας YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού), τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

A car exploded in Serekaniye / Ras Al-Ain Turkish controlled area . Casualties reported.#Syria #Rojava pic.twitter.com/KPCsAmBNr8 — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) January 2, 2021