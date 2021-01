Κόσμος

Νορβηγία - Κατολίσθηση: “Μάχη” με τον χρόνο για την ανεύρεση επιζώντων (βίντεο)

Κτίρια “θάφτηκαν” κάτω από το χιόνι. Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

Διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν σήμερα ακόμη ένα πτώμα, τρεις ημέρες μετά την κατολίσθηση στη νότια Νορβηγία, που καταπλάκωσε τουλάχιστον εννέα κτίρια. Έτσι ο αριθμός των θυμάτων της κατολίσθησης ανέρχεται πλέον σε δύο, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών.

10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη σε συνοικία του δήμου Γκέρντρουμ, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας, Όσλο.

Η Αστυνομία δεν έδωσε πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος. Ωστόσο, δημοσιοποίησε τον κατάλογο με τα ονόματα των αγνοούμενων, μεταξύ των οποίων είναι δύο παιδιά - ηλικίας 2 και 13 ετών - και οκτώ ενήλικες.

Το πτώμα ενός ανθρώπου βρέθηκε την Πρωτοχρονιά στα ερείπια κτιρίου, αλλά ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής απομακρυνθεί από το Γκέρντρουμ, μεταξύ αυτών 46 από μια περιοχή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το σημείο της κατολίσθησης, καθώς οι Αρχές παρατήρησαν ρωγμές στο έδαφος εκεί.