Αθλητικά

Πάπας Φραγκίσκος για Μαραντόνα: ποιητής μέσα στο γήπεδο, αλλά…

Ο Ποντίφικας μίλησε για τον ομοεθνή σούπερ σταρ που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σε συνέντευξη του στη La Gazzetta dello Sport.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εκθείασε τον ομοεθνή του Ντιέγκο Μαραντόνα ως έναν «ποιητή» εντός του ποδοσφαιρικού γηπέδου, αλλά αναγνώρισε επίσης τις αδυναμίες που τον διέκριναν σαν άνθρωπο.

«Μέσα στο γήπεδο ήταν ένας ποιητής, ένας σπουδαίος πρωταθλητής που έδωσε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Αργεντινή και στη Νάπολη. Αλλά ήταν επίσης ένας πολύ αδύναμος άνθρωπος» τόνισε ο Φραγκίσκος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Gazzetta dello Sport.

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου. Ο 60χρονος είχε νοσηλευτεί πρόσφατα σε νοσοκομείο μετά από αιμάτωμα στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε επέμβαση στις 11 Νοεμβρίου.

Ο κατά πολλούς μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1986 με την Αργεντινή, ενώ είχε οδηγήσει την ομάδα της Νάπολης στην πρώτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος.