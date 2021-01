Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕ για εμβολιασμό: Η κατάσταση θα βελτιωθεί βήμα – βήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ εξήγησε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παραγωγική ικανότητα των εταιρειών που παρασκευάζουν τα εμβόλια.

Η κατάσταση όσον αφορά στα εμβόλια και στους ρυθμούς εμβολιασμού θα βελτιωθεί βήμα-βήμα τόνισε σε δηλώσεις της η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου.

«Κατανοώ ότι όλοι βλέπουν τώρα το ρυθμό του εμβολιασμού. To κώλυμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο αριθμός παραγγελιών, αλλά η παγκόσμια έλλειψη παραγωγικής ικανότητας. Αυτό ισχύει επίσης για τη Pfizer/BioNTech. Η ΕΕ χρηματοδότησε την Pfizer/BioNTech από νωρίς με 100 εκατ. ευρώ για να αυξήσει τις τρέχουσες παραγωγικές ικανότητες και έλαβε δέσμευση για συνολικά 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου».

Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι η ΕΕ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις από πολύ νωρίς με την Pfizer/BioNtech «καθώς και με άλλους παρασκευαστές, που βρίσκονταν σε πολλά υποσχόμενη πορεία για ένα εμβόλιο το καλοκαίρι του 2020. Συμφωνήσαμε στην ΕΕ ότι δεν πρέπει να βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Διότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα κράτη μέλη να καταλήξουν χωρίς αποτελεσματικό εμβόλιο. Αυτή την προσέγγιση χαιρέτισαν ρητά όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων».

«Η κατάσταση θα βελτιωθεί βήμα -βήμα» υπογράμμισε η κυρία Κυριακίδου επισημαίνοντας ότι « διαπραγματευόμαστε για επιπλέον εμβόλια από την Pfizer/BioNTech». Η ίδια πρόσθεσε ότι «άλλοι παρασκευαστές με τους οποίους έχουμε συμβόλαια βρίσκονται κοντά στην έγκριση της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το φθινόπωρο του 2020 κανείς δεν θα μπορούσε να πει με βεβαιότητα ποιο εμβόλιο θα ήταν επιτυχές, η ΕΕ τα πάει πολύ καλά με την επιλογή των εμβολίων».

H Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι « εάν όλες οι προετοιμασίες φτάσουν μέχρι την έγκριση, η Ευρώπη θα διαθέτει περισσότερες από δύο δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου για όλα τα 450 εκατομμύρια Ευρωπαίων και τους γείτονές τους».

«Μπορούμε να βγούμε από αυτήν την κρίση ταχύτερα μαζί» κατέληξε.