Κοινωνία

Lockdown: έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή τους περιορισμούς που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ημέρα των Θεοφανείων.

Τη σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου την προσεχή Δευτέρα 4 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 το πρωί, αποφάσισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά τη σημερινή ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, περί αυστηροποίησης των μέτρων από την Κυριακή για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, στα οποία εντάσσεται η λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την ημέρα των Θεοφανείων, ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνει, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιασκέψεως προκειμένου να εξετασθούν τα νέα δεδομένα.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι κατά την εορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τις λοιπές ημέρες του Αγίου Δωδεκαήμερου στους χιλιάδες Ιερούς Ναούς με μέριμνα των κατά τόπους Μητροπολιτών και των ευλαβών κληρικών τηρήθηκαν όλα τα προβλεφθέντα υγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.