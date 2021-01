Κοινωνία

Εργατικό δυστύχημα για αλιεργάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε το μεροκάματο για έναν 39χρονο άντρα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Ιανουαρίου, η Λιμενική Αρχή Καρδαμύλων, ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους για τραυματισμό του άτυχου αλιεργάτη.

Ο άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διενέργεια αλιείας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά νήσου Χίου, όταν κατά τη διάρκεια ανέλκυσης αλιευτικών εργαλείων από τη θάλασσα με βίντζι, τραυματίστηκε από αυτό στα άκρα και στο κρανίο.

Το αλιευτικό σκάφος κατέπλευσε στον λιμάνι των Καρδαμύλων, όπου αρχικά γιατροί από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 39χρονο ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου »ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και κατέληξε.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Καρδαμύλων.