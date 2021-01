Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: καλπάζει η πανδημία – νέο “μαύρο” ρεκόρ

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 50.000.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επιπλέον 57.725 κρούσματα Covid-19 σήμερα (ημερήσιο ρεκόρ), καταγράφοντας για τέταρτη συναπτή ημέρα πάνω από 50.000 μολύνσεις, και 445 νέους θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Χθες, η χώρα είχε καταγράψει 53.285 νέα κρούσματα κορονοϊού και 613 θανάτους.