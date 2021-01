Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσαγκάρης στον ΑΝΤ1: Σωστή η απόφαση για πιο σκληρό lockdown (βίντεο)

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας σχολιάζει την χαλάρωση των μέτρων στις γιορτές και τον υψηλό αριθμό διασωληνωμένων.