Παναθηναϊκός: μπαράζ κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα

Στον «αέρα» ο αυριανός αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης. Πόσα είναι τα συνολικά κρούσματα σε ποδοσφαιριστές.

Ο κορονοϊός «διείσδυσε» πλέον για τα καλά (και) στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Μετά τον Ζοσέ Μαουρίσιο, ο οποίος προσβλήθηκε κατά τη διάρκεια των εορτών απ’ την Covid-19 και παραμένει «εγκλωβισμένος» εδώ και λίγες ημέρες στη Βραζιλία -δίχως να μπορεί να αναχωρήσει από τη Φορταλέζα, προτού «καθαρίσει» ο οργανισμός του από τον ιό- στη νέα σειρά εξετάσεων που έγινε το Σάββατο (2/1) προέκυψαν τέσσερα νέα κρούσματα κορονοϊού!

Με αποτέλεσμα να είναι (επί του παρόντος) στον «αέρα» ο κυριακάτικος (3/1, 15:00) αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τη 14η αγωνιστική της Super League.

Μολονότι ο αριθμός των κρουσμάτων στο εσωτερικό των «πράσινων» είναι στο όριο (από πέντε κρούσματα και πάνω μετά από έλεγχο, αναβάλλεται παιχνίδι της Super League, βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου), οι «πράσινοι» θα κάνουν ακόμη μία σειρά από τεστ το πρωί της Κυριακής (3/1), για να φανεί -μέσω ενός ακόμη πιο «επικαιροποιημένου» ελέγχου- αν υπάρχουν κι άλλα κρούσματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αφού σε κάποιες περιπτώσεις, ο ιός «εμφανίζεται» στις εξετάσεις των «προσβληθέντων» μετά την τρίτη μέρα.