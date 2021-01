Οικονομία

Αποκάλυψη ΑΝΤ1 για τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι νέοι κανόνες και οι μισθοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υπάλληλοι θα επιλέγουν εθελοντικά εάν επιθυμούν να εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα ψηφιακού γραφείου.

Του Παναγιώτη Στάθη

Ένα σχέδιο νόμου που θα θεσμοθετεί επισήμως την τηλεργασία στο Δημόσιο θα έχει έτοιμο σε περίπου 2,5 μήνες ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η τηλεργασία:

θα είναι εθελοντική (θα προσκαλούνται οι υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον)

θα αφορά μόνο ειδικότητες που μπορεί να εφαρμοστεί (π.χ πληροφορικάριους ή back office)

θα καθορίζει ποια μέσα (κι αν) θα παραχωρεί το Δημόσιο (π.χ. δωρεάν ίντερνετ, υπολογιστές κ.α.)

Ωράριο και αμοιβές

Θα υπάρχει καθορισμένο ωράριο και υπερωρίες.

Δεν μειώνεται ο μισθός και θα υπάρχει συχνή αξιολόγηση με βάση καθηκοντολόγιο και στόχους.

Θα είναι για αυστηρώς καθορισμένο χρονικό διάστημα και θα γίνεται rotation.

Σε τι ποσοστό θα φθάνει η τηλεργασία

Το σχέδιο έχει δυο σκέλη, για έκτακτες συνθήκες (όπως είναι μία πανδημία) και για κανονικές. Αυτήν τη στιγμή, σε έκτακτες συνθήκες, εργάζονται από το σπίτι 40-50% των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως, σε όλα τα διεθνή μοντέλα δεν ξεπερνά το 15-20% σε κανονικές συνθήκες.

Έως τις 31 Μαρτίου το έργο της ειδικής πλατφόρμας θα έχει εκχωρηθεί και θα πρόκειται για το πρώτο ψηφιακό γραφείο στο Δημόσιο.