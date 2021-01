Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: τρομάζει ο δείκτης θετικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δείκτης θετικότητας στη γειτονική χώρα είναι υπερτετραπλάσιος από αυτόν που θεωρείται σημείο συναγερμού!

Στην Ιταλία σήμερα καταγράφηκαν 11.831 νέα περιστατικά με 364 θανάτους από κορονοϊό.

Το 17,6% των τεστ που πραγματοποιήθηκε, όμως, προέκυψε θετικό. Χθες, το ανάλογο ποσοστό ήταν του 14,1%.

Συνολικά, τα τεστ που έγιναν σήμερα στην Ιταλία ήταν 67.174, πολύ λιγότερα από όλες τις προηγούμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την λήξη της κόκκινης ζώνης -με τις απαγορεύσεις λόγω εορτών, στις 7 Ιανουαρίου- σε έξι περιφέρειες της χώρας είναι πιθανό να μείνει σε ισχύ σειρά περιορισμών.

Όλα θα εξαρτηθούν από την εκτίμηση των τελευταίων επιδημιολογικών στοιχείων από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε και την επιτροπή επιστημόνων που τη συμβουλεύει.