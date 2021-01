Κοινωνία

Νεκρός από ηλεκτροπληξία υπάλληλος του ΑΔΜΗΕ (βίντεο)

Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης την ώρα που εκτελούσε εργασίες.

Νεκρός έπεσε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, χτυπημένος από ρεύμα υψηλής τάσης στον υποσταθμό του Αργασίου, ένας 38χρονος υπάλληλος του ΑΔΜΗΕ.

Ο άτυχος άνδρας, δεν είναι Ζακυνθινός και είχε έρθει στο νησί ως μέλος κλιμακίου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο κάνει συντηρήσεις και διορθώνει βλάβες σε διάφορα σημεία.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο εργατικό δυστύχημα στην Ζάκυνθο μέσα σε λίγους μήνες. Το προηγούμενο τραγικό περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο, όταν ένας 32χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία που έχει αναλάβει την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στη Ζάκυνθο, απανθρακώθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ.

Τότε είχε κοπεί καλώδιο άλλου δικτύου από αυτό στο οποίο εκτελούσε εργασίες συντήρησης ο άτυχος άνδρας, 300 μέτρα μακρύτερα από το σημείο όπου βρισκόταν ο άτυχος εργάτης και έπεσε πάνω του, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Πηγή: ZanteReport - ΙmeraZante - IONIAN TV