Life

Ο Diddy μοίρασε χρήματα και δώρα σε ανθρώπους που επλήγησαν από την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος ράπερ μοίρασε επίσης και δωροκάρτες σε ένα μεγάλο πλήθος κατοίκων του Μαϊάμι.

Ο Sean «Diddy» Combs βοήθησε κατοίκους του Μαϊάμι που επλήγησαν από την κρίση της πανδημίας δωρίζοντας χαρτονομίσματα των 50 δολαρίων.

Ο ράπερ έδωσε επίσης δωροκάρτες και σακούλες από σούπερ μάρκετ με προϊόντα υγιεινής σε ένα τεράστιο πλήθος σε περιοχή της αμερικανικής πόλης.

Ο Diddy συνεργάζεται επίσης με τον διοργανωτή Φεστιβάλ, Μάικλ Γκάρντνερ και την τοπική ομάδα Teens Exercising Extraificent Success για να βοηθήσει στην παροχή επιδομάτων ενοικίου για οικογένειες στο Μαϊάμι, σύμφωνα με το AP.

Πριν από μερικούς μήνες ο Αμερικανός ράπερ διοργάνωσε online μαραθώνιο χορού (dance-athon) για συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε μη προνομιούχες περιοχές των ΗΠΑ.