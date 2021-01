Κόσμος

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές αρνούνται να επικυρώσουν την νίκη του Μπάιντεν

Η στάση τους ενδεχομένως να καθυστερήσει την επιβεβαίωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν, όχι, όμως, να την εμποδίσει. Ο Τραμπ καλεί τους υποστηρικτές του σε διαδήλωση.

Ένδεκα γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα αντιταχθούν στην επικύρωση από το αμερικανικό Κογκρέσο του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών την επόμενη εβδομάδα, μια ύστατη προσπάθεια που θα μπορούσε να καθυστερήσει την επιβεβαίωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν, όχι, όμως, να την εμποδίσει.

Έως σήμερα, μονάχα ένας γερουσιαστής, ο Τζος Χόλεϊ είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αμφισβητήσει τη νίκη του Δημοκρατικού την προσεχή Τετάρτη.

«Το Κογκρέσο πρέπει να ορίσει αμέσως μια εκλογική επιτροπή, με πλήρη εξουσία για να ερευνήσει» το ενδεχόμενο «εκλογικής νοθείας», επισημαίνουν, σε ένα ανακοινωθέν, οι 11 γερουσιαστές, αναπαράγοντας τις αβάσιμες κατηγορίες που ο Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνει εδώ και δύο μήνες.

Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να «διεξάγει έναν έκτακτο έλεγχο 10 ημερών με αντικείμενο τα αποτελέσματα στις πολιτείες», όπου το αποτέλεσμα μεταξύ των δύο υποψηφίων ήταν αμφίρροπο, ζητούν οι γερουσιαστές αυτοί, των οποίων ηγείται ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ. Εάν αυτός ο έλεγχος δεν γίνει, «θα ψηφίσουμε στις 6 Ιανουαρίου για να απορρίψουμε τους Εκλέκτορες των αμφισβητούμενων πολιτειών», προσθέτουν.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία αναμένεται να συνεδριάσουν την Τετάρτη για να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Εκλεκτόρων, μια διαδικασία που θεωρείται συνήθως τυπική.

Ωστόσο, ο απερχόμενος πρόεδρος συνεχίζει να αρνείται να αναγνωρίσει την ήττα του και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στην Ουάσιγκτον εκείνη την ημέρα.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, περισσότεροι από 100 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν κατά της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος, μεταδίδει το CNN.

Ωστόσο, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, οι ψήφοι δεν επαρκούν για να επιτύχει το εγχείρημά τους.

«Δεν είμαστε αφελείς. Περιμένουμε ότι οι περισσότεροι Δημοκρατικοί, εάν όχι όλοι και ίσως μερικοί Ρεπουμπλικάνοι θα ψηφίσουν αλλιώς», παραδέχονται οι 11 γερουσιαστές στο ανακοινωθέν τους.