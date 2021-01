Αθλητικά

ΑΕΚ: παραχώρησε δανεικό τον Σιμάο

Σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί ο Πορτογάλος μέσος μέχρι το καλοκαίρι.

Την παραχώρηση του Νταβίντ Σιμάο στην Μορεϊρένσε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-21, υπό μορφή δανεισμού, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μέσος επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ η νέα του ομάδα θα έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του με τη λήξη του δανεισμού.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Νταβίντ Σιμάο στην πορτογαλική Μορεϊρένσε, με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2020-21», αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.