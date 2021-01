Κοινωνία

Κορονοϊός: σε ισχύ το αυστηρό lockdown - αναλυτικά τα μέτρα

Τι ισχύει από σήμερα στις μετακινήσεις. Ποιες δραστηριότητες και υπηρεσίες αναστέλλονται. Ποια τα μέτρα στις εκκλησίες. Ποιοι δεν θα πληρώσουν ενοίκιο τον Ιανουάριο.

Σε ισχύ είναι από τις 06:00 το πρωί το νέο αυστηρό lockdown στη χώρα μας, το οποίο ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, με στόχο να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια στις 11 Ιανουαρίου. Έτσι, από σήμερα και έως τις 11 του μήνα αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Συγκεκριμένα:

Σταματά η «παράδοση εκτός» (click away) στα εμπορικά καταστήματα, η λειτουργία βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ και οι δραστηριότητες κυνηγιού και ψαρέματος.

Επανέρχεται η απαγόρευση μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι και 5:00 το πρωί, με μόνη εξαίρεση τους εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας.

Οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφανείων Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Οι δραστηριότητες αυτές θα επανέλθουν σε λειτουργία στις 11 Ιανουαρίου όπως ίσχυαν στην περίοδο των γιορτών.

Αναφορικά με τις εκκλησίες, η λειτουργία των Θεοφανείων θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τους ιερείς, αλλά χωρίς πιστούς, όπως είπε ο κ.Πέτσας, ενώ μετά τις 11 Ιανουαρίου 2021, θα επιτρέπεται ξανά η παρουσία πιστών για τις Κυριακάτικες λειτουργίες με τους κανόνες που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε επίσης ότι στο τέλος της 2ης εβδομάδας του Ιανουαρίου θα αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ληφθούν αποφάσεις για τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Η λήψη των μέτρων αποφασίστηκε επειδή όπως είπε ο κ.Πέτσας τα νέα κρούσματα παραμένουν ακόμα σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζεται και τα νοσοκομεία εξακολουθούν να νοσηλεύουν μεγάλο αριθμό ασθενών. "Δυστυχώς, περίπου 2.500 συνάνθρωποί μας πέρασαν τα Χριστούγεννα σε κλίνες Covid, ενώ περισσότεροι από 400 εξακολουθούν να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τη διασπορά του κορονοϊού στην Πατρίδα μας" πρόσθεσε ο κ.Πέτσας "ιδίως τώρα, που η ελπίδα του εμβολίου δεν είναι ευχή ή προσδοκία. Αλλά πραγματικότητα, σε εξέλιξη".

Άμυνα και αντεπίθεση

Ο κ.Πέτσας ανέφερε ότι πρέπει να "παίξουμε άμυνα" με όσα μέτρα απαιτούνται για την ανάσχεση της πανδημίας , ενώ πρόσθεσε ότι "περνάμε στην αντεπίθεση, με την επιχείρηση «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό".

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, εξήγησε ότι πρέπει να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και είναι ανάγκη ό,τι χτίσαμε όλοι μαζί, με κόπο και θυσίες, σε διάστημα πολλών μηνών, να μην γκρεμιστεί από την χαλάρωση λίγων ημερών" και πρόσθεσε: "Επιβάλλεται, συνεπώς, να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για να βελτιώσουμε την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Ώστε να ξαναγυρίσουμε, σταδιακά, σε μια μορφή κανονικότητας. Και, πρώτα από όλα, να μπορέσουν τα παιδιά μας να επιστρέψουν στα σχολεία".

Αναστολή καταβολής ενοικίου για κλειστές επιχειρήσεις

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη εβδομάδα παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή του ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Ιανουάριο. Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο.