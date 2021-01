Κόσμος

Κορονοϊός: αυστηρά lockdown και περιορισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο

Από την Ταϊλάνδη έως τη Ζιμπάμπουε και την Ιταλία πολλές χώρες αυστηροποίησαν τα περιοριστικά μέτρα, την ώρα που στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε ξανά ρεκόρ νέων μολύνσεων.

Η νέα χρονιά ξεκινά υπό την πίεση της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού: από την Ταϊλάνδη έως τη Ζιμπάμπουε και την Ιταλία πολλές χώρες αυστηροποίησαν τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου, την ώρα που στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε ξανά το προηγούμενο 24ωρο αριθμός ρεκόρ νέων μολύνσεων από την covid-19, περισσότερες από 277.300.

Έπειτα από μια μικρή χαλάρωση λόγων των εορτασμών για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, η Γαλλία αυστηροποίησε τα περιοριστικά μέτρα, η Μπανγκόκ αποφάσισε να κλείσει νυχτερινά κέντρα, μπαρ και εστιατόρια και το Τόκιο ζήτησε από την ιαπωνική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο Γιβραλτάρ επιβλήθηκε από χθες Σάββατο και για δύο εβδομάδες νέο γενικό lockdown εξαιτίας του διπλασιασμού των κρουσμάτων της covid-19 μέσα σε ένα μήνα, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι για την εξέλιξη αυτή ευθύνεται το νέο, μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που πρωτοεντοπίστηκε στη Βρετανία. “Η συμπεριφορά του ιού, με τις μολύνσεις σε τόσο μαζική κλίμακα, υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζουμε ένα νέο στέλεχος, πιο μεταδοτικό”, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε επίσης ανακοίνωσε χθες το βράδυ την επιβολή νέου εθνικού lockdown με άμεση ισχύ.

Η Ιταλία από την πλευρά της ανέβαλε για την επόμενη εβδομάδα, στις 18 Ιανουαρίου, το άνοιγμα των χιονοδρομικών της κέντρων, έπειτα από αίτημα των περιφερειακών αρχών οι οποίες εκτίμησαν ότι δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις ώστε να ανοίξουν στις 7 Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί αρκετά. Παράλληλα στην ανατολική Γαλλία τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 18:00 το απόγευμα, έναντι 20:00 που ισχύει στην υπόλοιπη χώρα, εξαιτίας της ανησυχητικής ανόδου του αριθμού των κρουσμάτων της covid-19.

Το μέτρο αφορά έξι εκατομμύρια ανθρώπους. Αν και οι πλειονότητα των πολιτών παγκοσμίως σέβονται τους περιορισμούς, στη δυτική Γαλλία, στη μικρή πόλη Λιερόν, πραγματοποιήθηκε παράνομο ρέιβ πάρτι με τη συμμετοχή 2.500 ανθρώπων, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή την Πέμπτη από όλη τη Γαλλία αλλά και από το εξωτερικό. Αφού σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και της αστυνομίας, το πάρτι διαλύθηκε χθες Σάββατο το πρωί. Δύο άνθρωποι τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να παραμείνουν σε καραντίνα για επτά ημέρες και μετά να υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό.

Και στην Καταλονία της Ισπανίας η αστυνομία έβαλε τέλος σε ένα άλλο παράνομο ρέιβ πάρτι στο οποίο συμμετείχαν περίπου 300 άνθρωποι για τουλάχιστον 40 ώρες κοντά στη Βαρκελώνη. “Θα ασκήσουμε διώξεις στους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες”, ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter, επισημαίνοντας πως το πρόστιμο για τους συμμετέχοντες σε αυτό το παράνομο πάρτι στο Λινάρ ντελ Βάλιες, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Βαρκελόνης, θα φθάσει το ανώτερο στα 3.000 ευρώ. Εξάλλου πρόσθεσε ότι συνέλαβε τους τρεις διοργανωτές.

“Καταστροφή” στον Λίβανο

Στον Λίβανο οι γιορτές για το τέλος του έτους προκάλεσαν μεγάλη άνοδο των κρουσμάτων covid-19, φέροντας τα νοσοκομεία στα όριά τους. “Οι ασθενείς κάνουν ουρά στα επείγοντα περιστατικά αναμένοντας ένα κρεββάτι”, κατήγγειλε ο πρόεδρος του συνδικάτου ιδιωτικών νοσοκομείων Σλέιμαν Χαρούν. Μπροστά σε αυτή την “καταστροφική” κατάσταση, η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης της covid-19 συνέστησε την επιβολή νέου lockdown τριών εβδομάδων.

Και στην Ασία η επιδημία προκαλεί ανησυχία: η κυβερνήτρια του Τόκιο Γιουρίκο Κόικε ζήτησε χθες από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας να κηρύξει εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η πρωτεύουσα έσπασε αυτή την εβδομάδα το ρεκόρ νέων κρουσμάτων. Η Κόικε ζητεί τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα μπαρ καραόκε να κλείνουν στις 20:00 και να μην σερβίρεται αλκοόλ μετά τις 19:00.

Μέτρα ελήφθησαν και στη Μπανγκόκ, όπου από χθες έκλεισαν μπαρ και νυχτερινά κέντρα, κέντρα αισθητικής και μασάζ και πολλοί δημόσιοι χώροι προκειμένου να ανασχεθεί η εξάπλωση της επιδημίας, μετά την εμφάνιση σε ψαραγορά μιας εστίας η οποία μεταδίδεται γοργά.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων το προηγούμενο 24ωρο, με 277.346 νέες μολύνσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Στη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους από covid-19 σχεδόν 350.000 άνθρωποι. Η μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως έφτασε τα 10 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού στις 9 Νοεμβρίου και την Παρασκευή ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια. Η ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας στις ΗΠΑ μετά το φθινόπωρο ενισχύθηκε από τα ταξίδια που έκαναν εκατομμύρια Αμερικανοί με την ευκαιρία της Γιορτής των Ευχαριστιών στα τέλη Νοεμβρίου, παρά τις αντίθετες συστάσεις των ειδικών.

Έλλειψη εμβολίων

Οι ελπίδες που δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ από την έγκριση εμβολίου κατά της covid-19 πάγωσαν λόγω του αργού ρυθμού της εκστρατείας εμβολιασμού. Μόνο 4,2 Αμερικάνοι είχαν εμβολιαστεί ως το Σάββατο, πολύ λιγότεροι από τον δηλωμένο στόχο της κυβέρνησης του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είχε υποσχεθεί ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου ως το τέλος του 2020.

Πολλές είναι οι επικρίσεις και στην Ευρώπη για τις εμβολιαστικές εκστρατείες. Γερμανοί γιατροί κατήγγειλαν ότι το προσωπικό των νοσοκομείων δεν έχει προτεραιότητα στον εμβολιασμό. Στη Γαλλία ανησυχία προκαλούν οι καθυστερήσεις στην εκστρατεία. “Η υγειονομική κοινότητα δεν κατανοεί για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια διαφορά με τη Γερμανία: η Γερμανία εμβολιάζει 20.000 ανθρώπους την ημέρα, όμως εμείς εμβολιάζουμε 50”, κατήγγειλε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV ο καθηγητής Μεχντί Μετζούμπι του νοσοκομείου της Βαλενσιέν.

Στις Βρυξέλλες η ΕΕ παραδέχθηκε χθες ότι υπάρχει “παγκόσμια έλλειψη” ικανότητας παραγωγής εμβολίων, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, ενώ τόνισε ότι η Ένωση “είναι έτοιμη” να την αυξήσει. Από την πλευρά της η Ινδία πραγματοποίησε χθες άσκηση προσομοίωσης εμβολιασμών εν αναμονή της έναρξης της εκστρατείας. Οι ινδικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι στόχος τους είναι να εμβολιάσουν ως 300 εκατομμύρια ανθρώπους – από το 1,3 δισεκατομμύριο κατοίκους της χώρας-- τους πρώτους έξι με οκτώ μήνες του 2021. Στο μεταξύ η πανδημία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.827.565 ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ έχει μολύνει σχεδόν 84 εκατομμύρια, σύμφωνα με απολογισμό του AFP.