Δίνει μάχη η 18χρονη που “κεραυνοβολήθηκε” ενώ έκανε παρκούρ

Η κοπέλα φέρει σοβαρά εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός της. Το χρονικό της υπόθεσης.

Μάχη για τη ζωή της δίνει 18χρονη κοπέλα, η οποία, την Τετάρτη, χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα ενώ βρισκόταν στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή του Μεζούρλου, στη Λάρισα.

Η 18χρονη βρίσκεται διασωληνωμένη, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ και φέρει εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού στο 60% του σώματός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια και ένας φίλος της, βρέθηκαν στην περιοχή για να κάνουν παρκούρ. Η κοπέλα γλίστρησε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και έπεσε στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα να «κεραυνοβοληθεί» πιθανότατα από το ρεύμα που τροφοδοτεί τους συρμούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.