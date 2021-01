Αθλητικά

Super League: ποδαρικό στο 2021 με ντέρμπι στο Καραϊσκάκη

Ο Άρης έχει θεωρητικά εύκολο έργο, ενώ ο ΠΑΟΚ αναμετράται στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Πιθανή η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης.

Με τις αναμετρήσεις για την 14η αγωνιστική, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το διήμερο 3-4 Ιανουαρίου, η Super League κάνει... ποδαρικό στο νέο έτος.

Στο πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (3/1, 19:30) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι πρωταθλητές και πρωτοπόροι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη για διατηρήσουν το αήττητο και τη διαφορά από τους «διώκτες» τους, την ώρα που ο «Δικέφαλος» θα προσπαθήσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μανόλο Χιμένεθ.

Στο μεταξύ, ο δεύτερος της βαθμολογίας Άρης έχει θεωρητικά εύκολο έργο, καθώς αντιμετωπίζει στο «Αθανάσιος Διάκος» την ουραγό Λαμία. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ αναμετράται στη Λάρισα με την ΑΕΛ, ενώ εξαιρετικά πιθανή φαντάζει πλέον η αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης, λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού που διαγνώστηκαν σε παίκτες του «τριφυλλιού», αλλά και της πολύ σοβαρής πιθανότητας να έχουν προσβληθεί κι άλλοι απ’ τον ιό.

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων της Super League αναφέρει στο «άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 2» («Μέτρα σε περίπτωση θετικού στον ιό περιστατικού - Διαχείριση κρούσματος») πως: «Στην περίπτωση προγραμματισμένου αγώνα ομάδας, διενεργείται μοριακός έλεγχος με RT-PCR ρινοφαρυγγικού δείγματος σε όλους τους αθλητές την παραμονή του αγώνα (Match Day - 1 ή MD- 1). Αν βρεθούν στον έλεγχο αυτό πέντε ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα σε αθλητές, ο αγώνας αναβάλλεται».

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στη Super League:

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/1/2021

«Απ. Νικολαΐδης» 15:00 Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικού 15:00 Παναιτωλικός-ΟΦΗ

Αλκαζάρ 17:15 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ

«Οι Ζωσιμάδες» 17:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλων Σμύρνης

«Γ. Καραϊσκάκης» 19:30 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/1/2021

Πανθεσσαλικό 17:15 Βόλος-Ατρόμητος

«Αθ. Διάκος» 19:30 Λαμία-Άρης