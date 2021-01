Κοινωνία

Πατέρας ανέβηκε στον Όλυμπο για να στείλει μήνυμα για τον παιδικό καρκίνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Πιτσικάλης ανέβηκε στον Όλυμπο για να υψώσει σημαία κατά του παιδικού καρκίνου και μια φωτογραφία του 2χρονου γιου του. Τι είπε στον ΑΝΤ1.

Συγκλονίζει ο πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, ο οποίος αποφάσισε να ανέβει στον Όλυμπο για να στείλει το δικό του μήνυμα σε όλους τους γονείς που δίνουν μάχη για την υγεία των παιδιών τους.

Ο Νίκος Πιτσικάλης ανέβηκε στον Όλυμπο για να υψώσει σημαία κατά του παιδικού καρκίνου και μια φωτογραφία του 2χρονου γιου του που πάσχει από καρκίνο στο μάτι.

Ο πατέρας του μικρού Άγγελου, που πρέπει να ταξιδεύει διαρκώς στην Ιταλία για τεστ και θεραπείες, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ότι η κίνησή του ήταν συμβολική: “Όπως οι γονείς με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να ανέβουν το δικό τους “βουνό” έτσι κι εγώ ανέβηκα στο βουνό για να δείξω ότι μπορείς να κατακτήσεις την κορυφή” τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα φετινά Χριστούγεννα ήταν τα καλύτερα της ζωής του, παρά τον εγκλεισμό λόγω κορονοϊού, καθώς τα αποτελέσματα των τελευταίων τεστ του μικρού μαχητή ήταν ιδιαίτερα καλά!