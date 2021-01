Παράξενα

Λαϊκή με e-shop: αγρότης πουλάει τα προϊόντα του μέσω internet (βίντεο)

Ο Κώστας Μπίλιος για να αυξήσει τον τζίρο του εν μέσω πανδημίας έφτιαξε e–shop και παραδίδει τα λαχανικά στην πόρτα μας! Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1.