Αθλητικά

Πέθανε ο Πολ Γουέστφαλ

Θλίψη στο ΝΒΑ. Έφυγε από την ζωή ο θρύλος Πολ Γουέστφαλ.

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (2/1) σε ηλικία 70 ετών ο Hall of Famer Πολ Γουέστφαλ, ηττημένος από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο Γουέστφαλ επελέγη το 1972 από τους Μπόστον Σέλτικς, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα της σεζόν 1973-74, ενώ ως παίκτης φόρεσε επίσης τις φανέλες των Φοίνιξ Σανς, Σιάτλ Σουπερσόνικς και Νιού Γιορκ Νικς, πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση τη σεζόν 1983-84.

Στην καριέρα του είχε μέσο όρο 15,6 πόντους, 4,4 ασίστ, 1,9 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα σε 823 αναμετρήσεις. Το 1989 οι Σανς απέσυραν τη φανέλα του με το Νο44, ενώ το 2019 εντάχθηκε στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Η καριέρα του στα παρκέ συνεχίστηκε από το πόστο του προπονητή, έχοντας ρεκόρ 318-279 σε 10 σεζόν ως τεχνικός των Σανς (1992-96), Σόνικς (1998-2000) και Σακραμέντο Κινγκς (2009-12).

Το 1993, στην πρώτη του σεζόν, οδήγησε το Φοίνιξ σε ρεκόρ 62-20 στην κανονική περίοδο, ενώ έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, χάνοντας από τους Σικάγο Μπουλς σε έξι αγώνες.

Πρόσφατα υπηρέτησε ως βοηθός προπονητή στους Μπρούκλιν Νετς (2014-16).