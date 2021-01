Αθλητικά

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος στον ΑΝΤ1 για το ατύχημα και τους Παραολυμπιακούς (βίντεο)

Μπορεί να έχασε σε τροχαίο και τα δύο του πόδια, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και σήμερα ετοιμάζεται για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Μαθήματα ζωής στέλνει σε όλους ο Στέλιος Μαλακόπουλος, ο οποίος το 2015 έχασε σε τροχαίο και τα δύο του πόδια.

Δεν το έβαλε όμως κάτω. Βραβεύτηκε ως ο καλύτερος αθλητής με αναπηρία και σήμερα ετοιμάζεται για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Με σύνθημα «ποτέ μην σταματάς να προσπαθείς» στέλνει, μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής "Πρωινοί Τύποι" ένα ηχηρό μήνυμα για να ξεκινήσει δυνατά η χρονιά.