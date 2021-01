Κόσμος

Συντριβή αεροσκάφους σε σπίτι

Τον θάνατο σκόρπισε ένα αεροπλάνο που κατέληξε σε σπίτι πενταμελούς οικογένειας.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε σε σπίτι έξω από το Ντιτρόιτ, στην περιοχή του Μίσιγκαν. Νεκροί πιστεύεται ότι είναι ο πιλότος και δύο επιβάτες.

Η πενταμελής οικογένεια που ζει στο σπίτι κατάφερε να βγει αλώβητη πριν η οικία τους τυλιχθεί στις φλόγες.

Η μητέρα της οικογένειας, μιλώντας στο CNN, τόνισε ότι όλοι τους βρίσκονταν στο σαλόνι για να επιλέξουν την ταινία που θα παρακολουθήσουν, αλλά λίγα λεπτά πριν καταλήξει εκεί το αεροσκάφος, άλλαξαν ως εκ θαύματος δωμάτιο!

Το σπίτι βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Όκλαντ, από το οποίο φαίνεται ότι είχε απογειωθεί το αεροπλάνο.