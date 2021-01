Υγεία - Περιβάλλον

Η Ινδία ενέκρινε δύο εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ινδία ενέκρινε δύο εμβόλια, ένα τοπικό και της AstraZeneca.

Δύο εμβόλια κατά της covid-19, αυτό που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca και ένα άλλο της ινδικής φαρμακευτικής εταιρείας Bharat Biotech, έλαβαν έγκριση για χρήση στην Ινδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ινδική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων, με τη δεύτερη πιο πολυπληθή χώρα παγκοσμίως να αναμένεται να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τα δύο αυτά εμβόλια "εγκρίθηκαν για περιορισμένη χρήση σε έκτακτες καταστάσεις", επεσήμανε ο γενικός επιθεωρητής της ρυθμιστικής αρχής, ο Β. Τζ. Σομάνι.

Η γενική αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca ήταν 70,42%, ενώ αυτό της Bharat Biotech, με την ονομασία COVAXIN, ήταν "ασφαλές και προσφέρει ισχυρή ανοσολογική αντίδραση", πρόσθεσε ο ίδιος.

Το εμβόλιο της AstraZeneca παράγεται τοπικά από το Serum Institute της Ινδίας, τον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως, το οποίο έχει ανακοινώσει ότι θα παράγει 50 με 60 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου αυτού κάθε μήνα.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής της Ινδίας ο γενικός διευθυντής του Serum Institute, ο Αντάρ Πουναουάλα, έγραψε στο Τwitter ότι το εμβόλιο θα είναι "έτοιμο να διανεμηθεί τις επόμενες εβδομάδες".

Σύμφωνα με τον Σομάνι, το εμβόλιο της Bharat Biotech εκγρίθηκε "για το κοινό καλό ως μία επιπλέον προφύλαξη, υπό καθεστώς κλινικής δοκιμής, προκειμένου να έχουμε περισσότερες επιλογές για τον εμβολιασμό, κυρίως σε περίπτωση μολύνσεων από μεταλλάξεις του ιού".

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι "τα εμβόλια αυτά είναι 100% ασφαλή", ενώ πρόσθεσε ότι κάποιες παρενέργειες που παρατηρήθηκαν όπως "λίγος πυρετός, πόνοι και αλλεργίες, είναι κοινές σε όλα τα εμβόλια".

Και τα δύο εμβόλια --που διατηρούνται σε θερμοκρασία 2 με 8 βαθμών Κελσίου-- θα χορηγούνται σε δύο δόσεις, με πηγές να δηλώνουν χθες Σάββατο στο Reuters ότι θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ τους.

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει να ξεκινήσει μια μαζική εκστρατεία εμβολιασμού κατά της covid-19 στην Ινδία, μια χώρα 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων, όπου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 10,3 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού και σχεδόν 150.000 θάνατοι. Ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό στην Ινδία είναι μειωμένος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν εντοπίζονταν περισσότερες από 90.000 νέες μολύνσεις κάθε ημέρα.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εκτίμησε ότι η έγκριση των δύο εμβολίων αποτελεί "σημαντική καμπή για την ενίσχυση του μαχητικού πνεύματος" και ότι "θα ενισχύσει την πορεία προς ένα έθνος πιο υγιές και απαλλαγμένο από την covid-19".

ΕΜ