Κοινωνία

Lockdown: Χειροπέδες σε 31χρονη για “κορονοπάρτι”

"Ντου" της ΕΛΑΣ σε πάρτι. Χειροπέδες και πρόστιμο στην οικοδέσποινα. "Καπνός" έγιναν οι καλεσμένοι...

Στη σύλληψη 31χρονης, η οποία κάλεσε κόσμο στο σπίτι της, παραβιάζοντας τα μέτρα που ισχύουν για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού, προχώρησε σήμερα το πρωί η Αστυνομία.

Στο σπίτι της 31χρονης, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, είχαν μαζευτεί 11 άτομα, οι οποίοι, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, τράπηκαν σε φυγή. Η οικοδέσποινα συνελήφθη και της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Πάρτι σε σπίτια, τόσο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Κρήτη, διοργάνωσαν πολίτες και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, παρά τη σχετική απαγόρευση, λόγω των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.