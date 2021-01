Πολιτική

Πέτσας: Ανοίγουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία. Τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πώς σχολίασε τα σενάρια ανασχηματισμού.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου ξεκαθάρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως το Σάββατο ανακοινώθηκε μία προληπτική κίνηση για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και εξήγησε πως με αυτή την απόφαση για lockdown για μια εβδομάδα διευκολύνονται οι ειδικοί καθώς θα γνωρίζουν ότι η κατάσταση θα είναι βελτιωμένη.

Παράλληλα ανέφερε πως οι δραστηριότητες που ανεστάλησαν αυτή την εβδομάδα στις 11 Ιανουαρίου θα επανέλθουν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία γιατί νοιάζεται αλλά και γιατί μπορεί, εφόσον έχει αποκτήσει την αξιοπιστία της στις αγορές.

Όπως δεσμεύθηκε, η κυβέρνηση και μέσα στο 2021 θα συνεχίσει να ξετυλίγει μέτρα ή ανακούφισης για τους πληγέντες από τον κορονοϊό «πάντα με σύνεση, λογική και ανθρωπιά».

“Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, είτε αυτό είναι φόροι είτε εισφορές. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία και την κοινωνία που πλήττονται από την πανδημία, δεν θα αφήσουμε να γίνει χιονοστιβάδα και να πνίξει το παλιό χρέος από την κρίση επιχειρηματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα”, σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για ανασχηματισμό τόνισε «νέα χρονιά νέο ξεκίνημα», αλλά ξεκαθάρισε πώς τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο πρωθυπουργός που ξέρει καλύτερα.