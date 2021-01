Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές βροχές στα πεδινά και πυκνές χιονοπτώσις στα ορεινά. Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία την Δευτέρα.

Έντονα κατά τόπους φαινόμενα σήμερα κυρίως στα δυτικά και επερχόμενο μέτωπο ισχυρών καταιγίδων τη Δευτέρα (και στην Αττική), σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας έως το πρωί σήμερα, αναμένεται να συνεχιστούν κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Μακεδονία, στη Θράκη και σε νησιωτικά τμήματα του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, θα είναι τοπικά έντονα, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου ενδέχεται το βράδυ να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση.

Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής, ένα μέτωπο κακοκαιρίας θα οργανωθεί κατά μήκος της Δυτικής Ελλάδας. Το μέτωπο, κινούμενο προς τα ανατολικά, θα επηρεάσει κατά τη διάρκεια της Δευτέρας το σύνολο της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα πεδινά και με πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Καθώς το μέτωπο θα μετατοπίζεται ανατολικότερα, τοπικές βροχές μικρότερης έντασης θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημεριανές-απογευματινές ώρες της Δευτέρας στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας.

ΠΔΡ