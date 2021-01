Κόσμος

Κατολίσθηση στη Νορβηγία: αυξήθηκαν οι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεότερος απολογισμός από τη μεγάλη κατολίσθηση της 30ης Δεκεμβρίου. Κατά πόσο αυξήθηκαν οι νεκροί. Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι.

Μία ακόμη σορός ανασύρθηκε σήμερα από τα χαλάσματα που προκάλεσε η κατολίσθηση στη Νορβηγία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, που συνεχίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας τις επιχειρήσεις τους για να βρουν ακόμη πέντε ακόμη αγνοούμενους. “Λίγο πριν τις 6:00 (το πρωί) εντοπίστηκε ακόμη ένας νεκρός”, επεσήμανε η αστυνομία σε λακωνική της ανακοίνωση.

Στην κοινότητα Ασκ, στον δήμο Γκέντρουμ, βορειοανατολικά του Όσλο, τεράστια κατολίσθηση σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου παρασύροντας περίπου 10 σπίτια και 31 κατοικίες. Χίλιοι άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ κάποια σπίτια μετακινήθηκαν έως και 400 μέτρα. Δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε μια περιοχή όπου το έδαφος αποτελείται ένα συγκεκριμένο είδος αργίλου, που απαντάται στη Νορβηγία και τη Σουηδία και ο οποίος μπορεί να ρευστοποιηθεί και να υποχωρήσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όμως σύμφωνα με τη Νορβηγική Διεύθυνση Υδάτων και Ενέργειας (NVE) η πιθανότητα μιας νέα κατολίσθησης στην περιοχή είναι μικρή.

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, η σύζυγός του Σόνια και ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον πρόκειται να επισκεφθούν την πληγείσα περιοχή. Η αστυνομία έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τα ονόματα των 10 αγνοούμενων, ανάμεσά τους δύο παιδιά 2 και 13 ετών και οκτώ ενήλικες. Χθες ανακοίνωσε την ταυτότητα του νεκρού που εντοπίστηκε την Παρασκευή, πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα, τον Έιρικ Γκράνολεν. Όσοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους διαμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής καθώς δεν κρίνεται ακόμη ασφαλές να επιστρέψουν στα σπίτια τους επειδή το έδαφος εξακολουθεί να είναι ασταθές.