Αθλητικά

Ελαμπντελαουί: Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα

Ο άσος της Γαλατασαράι τραυματίστηκε στο πρόσωπο, τα μάτια και το χέρι όταν πυροτέχνημα έσκασε στα χέρια του.

Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του Ομάρ Ελαμπντελαουί, ύστερα από το ατύχημα που είχε ο άσος της Γαλατασαράι, όταν πυροτέχνημα έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο, τα μάτια και το χέρι.

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου αναφέρουν ότι βελτιώνεται η όραση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, με τους θεράποντες ιατρούς να τονίζουν ότι η θεραπεία προχωρά θετικά. «Όλες οι εξελίξεις ήταν θετικές μέχρι στιγμής.

Σε ό,τι αφορά την όραση, υπάρχει σημαντική αύξηση ειδικά στο αριστερό μάτι. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ανάκαμψη στο δεξί μάτι» ανέφεραν χαρακτηριστικά.