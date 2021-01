Κοινωνία

Συναγερμός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι σήμερα στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες στην περιοχή των Μποζαϊτικων Πάτρας στην παλαιά εθνική οδό έπεσαν πυροβολισμοί.

Στο σημείο έφτασαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν βρεθεί κάλυκες. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα , ενώ δεν αποκλείεται το επεισόδιο να συνδέεται με ανθρώπους της νύχτας.

