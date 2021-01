Υγεία - Περιβάλλον

Αγωνία για υποδιοικητή νοσοκομείου: στην Εντατική μετά τον εμβολιασμό του (βίντεο)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση ότι υποδιοικητής νοσοκομείου της Αττικής, με υποκείμενα καρδιολογικά προβλήματα, μετά τη χορήγηση του εμβολίου εισήχθη σε ΜΕΘ.