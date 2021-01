Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

Ισχυρές βροχές, μποφόρ και χαλάζι θα σαρώσουν την χώρα. Πού θα χιονίσει. Ποιές περιοχές θα πληγούν περισσότερο.



Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για έντονη κακοκαιρία σήμερα και τη Δευτέρα. Όπως τονίζει το σχετικό δελτίο, τις επόμενες ώρες έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα επηρεάσουν:

1) Σήμερα Κυριακή (03-01-2021)

Από τις βραδινές ώρες τα νησιά του Ιονίου και από αργά τη νύχτα την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία.

Στις περιοχές αυτές εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (04-01-2021).

2) Αύριο Δευτέρα (04-01-2021)

Από τις πρωινές ώρες την κεντρική Στερεά, τη δυτική και την ανατολική Πελοπόννησο, με εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες και την κεντρική Μακεδονία κατά διαστήματα.

Από τις μεσημβρινές ώρες την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), την ανατολική Μακεδονία, την Εύβοια, τις Σποράδες

και πρόσκαιρα τη Θεσσαλία με εξασθένηση των φαινομένων αργά τη νύχτα της Δευτέρας (04-01-2021)

Από τις απογευματινές ώρες τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Από τις βραδινές ώρες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και οι βόρειες Κυκλάδες.

3) Την Τρίτη (05-01-2021)

Τις πρωινές ώρες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι τα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα 04-01-2021) στο Αιγαίο θα πνέουν νοτίων διευθύνσεων θυελλώδεις άνεμοι 7 με 8 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα το

βράδυ έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τη νύχτα.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν:

Από τη νύχτα της Κυριακής (03-01-2021) έως το μεσημέρι της Δευτέρας

(04-01-2021) στα ορεινά της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Από τις απογευματινές έως και τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας

(04-01-2021) στα ορεινά της Θράκης.