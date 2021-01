Κόσμος

Συναγερμός στην Ευρώπη για δολοφονία γυναίκας (εικόνες)

Πληροφορίες για μία δολοφονία αναζητούν οι γερμανικές αστυνομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη, δίνοντας μάλιστα και φωτογραφίες της ίδιας και των ρούχων της.

Από τις γερμανικές Αρχές έχει υποβληθεί, μέσω της Interpol, αίτημα συνδρομής για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας άγνωστης γυναίκας, που βρέθηκε δολοφονημένη την 14η Δεκεμβρίου 2020, στο Καϊζερσλάουτερν της Γερμανίας.

Πρόκειται για γυναίκα με ανατολικοευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, ηλικία; 35-50 ετών με ύψος 166 εκατοστά, βάρος 63 κιλά, μάτια καστανά και μαλλιά καστανά σπαστά, μέχρι τον ώμο.

Επιπλέον, φέρει τατουάζ με λουλούδια στο πόδι, στο πλάι κάτω από το γόνατο, και φορούσε λευκό χειμωνιάτικο μπουφάν, κόκκινη φόρμα με άσπρες ρίγες στο πλάι, μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και μαύρες μπότες με χειμωνιάτικη φόδρα.

Για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο (213-1520274) και στο e - mail της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.