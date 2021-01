Πολιτική

Τουρκία: εξέδωσε νέες Navtex νότια της Κρήτης

Προκαλούν ξανά οι Τούρκοι. Την ώρα που εκκρεμεί η έναρξη του διαλόγου, αμφισβητούν με νέες Navtex την ελληνική αρμοδιότητα νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Του Παναγιώτη Στάθη

Την αρμοδιότητα των ελληνικών υδρογραφικών αρχών αμφισβητεί εκ νέου η Τουρκία, μέσω αντιNavtex που αφορούν σε θαλάσσιες περιοχές νοτιοανατολικά της Κρήτης. Είχαν προηγηθεί σχετικές οδηγίες από τον σταθμό του Ηρακλείου για αεροναυτικές ασκήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κι όλα αυτά ενώ εκκρεμεί η έναρξη του διαλόγου με την γειτονική χώρα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σαφής ότι αυτές οι επαφές θα συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν το 2016.

“Για να αποχωρήσουμε από το τραπέζι , θα πρέπει πρώτα να καταστούμε ομοτράπεζοι. Και για να συμβεί αυτό , θα πρέπει η ίδια η Τουρκία, που κατά τη διπλωματική αλληλουχία θα φιλοξενήσει τον επόμενο 61ο γύρο των επαφών, να προσκαλέσει την Ελλάδα” τόνισε ο υπουργός Επικρατείας στην εφημερίδα “Καθημερινή”.

Την ίδια ώρα τουρκικό δημοσίευμα βάζει στο στόχαστρο τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. «Η Ελλάδα συνέχισε τις προκλήσεις στα νησιά του Αιγαίου και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς", γράφει η τουρκική εφημερίδα Sozcu, επειδή επισκέφθηκαν νησιά του ανατολικού Αιγαίου που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί. Μάλιστα δημοσιεύουν φωτογραφίες από τις επισκέψεις τους αναγράφοντας ποιος είναι ποιος επειδή φορούν μάσκες προστασίας για τον κορονοϊό.

Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος πάντως Νουμάν Κουρτουλμούς, εξαπολύει επίθεση στην ίδια εφημερίδα, επειδή χαρακτήρισε την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μεγάλη καταστροφή. "Είναι μια μεγάλη ανοησία. Είναι σαν να πολεμάς τις αξίες αυτού του Έθνους. Συγγνώμη, αλλά ούτε το Βατικανό δεν αντέδρασε τόσο πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να πεις: «Απολογούμαστε αγαπημένο μας έθνος. Δεν το εννοούσαμε». Με συγχωρείτε αλλά δεν πρέπει να νομίζουν ότι το έθνος αυτό έχει άγνοια. Είναι το δικαίωμα του Πορθητή στην κατάκτηση" τονίζει ο Νουμάν Κουρτουλμούς.