“Επιχείρηση Ελευθερία”: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί στα περιφερειακά νοσοκομεία

Τα εμβόλια μεταφέρθηκαν σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας και ξεκινούν οι εμβολιασμοί

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τους εμβολιασμούς υγειονομικών στα νοσοκομεία της χώρας. Η μεταφορά γίνεται κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σε όλη την Ελλάδα. Ηδη, τα πρώτα εμβόλια έχουν φτάσει και σε Ηράκλειο, Χανιά και Τρίκαλα.

Χανιά

Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα οι πρώτες παρτίδες εμβολίων για τον Covid -19. H μεταφορά έγινε με ειδικό όχημα του Συνδέσμου Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Οι εμβολιασμοί υγειονομικών στο Νοσοκομείο Χανίων θα αρχίσουν το πρωί της Δευτέρας με γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την κλινική Covid.

Κατά την παράδοση των πρώτων εμβολίων ο γενικός διευθυντής του ΣΥΦΑΚ Δημήτρης Αλιμπέρτης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης, υποστράτηγο Αντώνη Ρουτζάκη, για την συνεισφορά της ΕΛΑΣ στην ασφαλή μεταφορά των εμβολίων, την διοίκηση και τους φαρμακοποιούς του νοσοκομείου για την συνεργασία και βοήθεια τους, τονίζοντας ότι η διαδικασία της φύλαξης και μεταφοράς των εμβολίων εξελίχθηκε απολύτως ομαλά.

Ηράκλειο

Μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα εμβόλια που αποτελούν την πρώτη παρτίδα που, από αύριο το πρωί, θα γίνονται σε εργαζόμενους του νοσοκομείου. Τα εμβόλια βρίσκονται ήδη στο ΠΑΓΝΗ, ενώ σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΥΦΑΚ, η μεταφορά τους από τον χώρο που φυλάσσονταν, έγινε με την άριστη, όπως την χαρακτήρισε, συνεργασία της Αστυνομίας. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει, όπως προβλέπεται, αύριο Δευτέρα στις οκτώ το πρωί.

Τρίκαλα

Μία διαφορετική ημέρα η σημερινή για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς παραδόθηκαν οι πρώτες δόσεις εμβολίων για τον COVID-19. Ειδικότερα, οι δόσεις παραδόθηκαν το πρωί, παρουσία του Υποδιοικητή της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Τσιαούση, του Διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων κ. Κωνσταντίνου Γρηγορίου και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ. Στέφανου Τσουρβάκα. Ο εμβολιασμός στο Νομό Τρικάλων, σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, θα ξεκινήσει αύριο, Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 για το υγειονομικό προσωπικό του νοσηλευτικού Ιδρύματος, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του νοσοκομείου. "Το εμβόλιο είναι ένας τρόπος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας την ζωής μας", τονίζεται παράλληλα σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Τρικάλων.