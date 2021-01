Καιρός

Καιρός: ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε ορεινά τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και που οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Δείτε αναλυτική πρόβλεψη ανά περιοχή.

Για σήμερα Δευτέρα, αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που προβλέπονται αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βορειοδυτικά σταδιακά θα εξασθενήσουν και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 βαθμιαία στο Αιγαίο και πρόσκαιρα τις πρωινές στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΑΤΤΙΚΗ: Νεφώσεις με βροχές και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες 6 με 8 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα πιθανώς τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες να είναι έντονα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, οι οποίοι από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα σταδιακά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στη δυτική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές. Πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 και βαθμιαία 8 μποφόρ οι οποίοι από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά των βορειότερων περιοχών, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά της Ηπείρου θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στις νοτιότερες περιοχές και βαθμιαία και στις υπόλοιπες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες τις βραδινές ώρες στις βόρειες Κυκλάδες θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το βράδυ και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 14 έως 18 και στη βόρεια Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα βόρεια. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία 6 με 8 και πρόσκαιρα το βράδυ στα βόρεια έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΣΑΜΟΣ: Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και από το απόγευμα 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 5 Ιανουαρίου

Τις πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως τις πρωινές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έως το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία, από τα βόρεια, ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στα βορειότερα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στα ηπειρωτικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.