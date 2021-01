Πολιτική

ΚΚΕ: η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την αναβολή προγραμματισμένων εμβολιασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την κρατική ετοιμότητα», επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Περισσός.

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τους εμβολιασμούς υγειονομικών, ασκεί το ΚΚΕ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η κυβέρνηση έχει ακέραια την ευθύνη για τις παλινωδίες και την αναβολή προγραμματισμένων εμβολιασμών σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής» και ότι «η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την κρατική ετοιμότητα, εν όψει της πιο δύσκολης διαχείρισης του εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό».

Συμπληρώνοντας το ΚΚΕ επισημαίνει πως «επιβεβαιώνεται ξανά ότι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού θα είναι μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία κι αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα θωράκισης του δημοσίου συστήματος υγείας, ούτε η πανδημία αντιμετωπίζεται ούτε οι αναγκαίοι όροι για τον εμβολιασμό εξασφαλίζονται».