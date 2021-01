Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κύπρος: εντοπίστηκε το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού από τη Βρετανία

Το νέο στέλεχος του ιού που έχει συσχετιστεί με υψηλότερη μεταδοτικότητα έως και 70%, εντοπίστηκε σε 12 ταξιδιώτες από τη Βρετανία.

Τον εντοπισμό του νέου στελέχους του κορονοϊού VOC 202012/01 και στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δειγμάτων ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ύπαρξη του νέου στελέχους του ιού έγινε γνωστό ότι:

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) σχετικά με το νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2, VOC 202012/01, το οποίο είχε αρχικά ανιχνευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε, μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, σε εξειδικευμένο έλεγχο δειγμάτων από άτομα που αφίχθησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και είχαν διαγνωσθεί θετικά στον ιό.

Συγκεκριμένα, απεστάλησαν στο ΙΝΓΚ όλα τα θετικά δείγματα των αφικνούντων από το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μέρα που οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την ύπαρξη του νέου στελέχους στη χώρα τους, δηλαδή στις 20 Δεκεμβρίου 2020, και μέχρι 15 μέρες πριν. Πιο συγκεκριμένα, από τα 19 δείγματα της περιόδου 6-20 Δεκεμβρίου 2020 που εξετάστηκαν, στα 12 εξ αυτών εντοπίστηκε το στέλεχος VOC 202012/01.

Σημειώνεται ότι το νέο στέλεχος του ιού έχει συσχετιστεί με υψηλότερο ιικό φορτίο, ταχύτερη διασπορά και υψηλότερη μεταδοτικότητα έως και 70%. Το νέο στέλεχος του ιού θεωρείται ότι πιθανόν να έχει συμβάλει έως έναν βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, στην αύξηση των νοσηλευόμενων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συστάσεις του ECDC επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και την εντατικοποίηση του επιδημιολογικού και μοριακού ελέγχου μέσω εργαστηριακών εξετάσεων».