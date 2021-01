Κοινωνία

Lockdown: Λιγότεροι ήταν οι παραβάτες σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες

Ξεπέρασαν τις 400.000 ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν συνολικά. Προσωρινό λουκέτο σε τρεις επιχειρήσεις.

Συνολικά 72.189 ελέγχους για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας διενήργησαν χθες οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες).

Σύμφωνα με ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώθηκαν 1.296 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 420.000 ευρώ, ενώ τρεις επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε αναστολή της λειτουργίας τους για διάστημα 15 ημερών.

Από το σύνολο των 72.189 ελέγχων, οι 65.301 πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία. Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση μάσκα, μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων και μη νόμιμη μετακίνηση.