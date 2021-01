Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΟΦΗ: “ξύπνησαν” μόλις έφαγαν γκολ οι γηπεδούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα της Κρήτης ήταν καλύτερη στα πρώτα 60 λεπτά και δίκαια προηγήθηκε στο σκορ, εξέλιξη όμως που αφύπνισε τους γηπεδούχους.

Ο Παναιτωλικός κατάφερε, με ανατροπή, να πάρει μια σημαντική νίκη επί του ΟΦΗ με 2-1, για την 14η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα της Κρήτης ήταν καλύτερη έως το 60' και προηγήθηκε στο 55ο λεπτό με τον Στάικο, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους και μολονότι έχασαν πέναλτι (64' Μάζουρεκ), κατάφεραν τελικά να πάρουν τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Μανθάτη (83') και Λιάβα (85'). Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Νέιρα για τον ΟΦΗ.

Στο πρώτο μέρος η ομάδα της Κρήτης μπήκε δυνατά και πίεσε την αντίπαλη άμυνα. Στο 10ο λεπτό έφθασε για πρώτη φορά κοντά στο γκολ, όταν ο Κοροβέσης έκανε το σουτ στην κίνηση μέσα από τη μεγάλη περιοχή, από τα αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κνετ. Η ομάδα του Αγρινίου έμεινε πίσω στο γήπεδο, καθώς δεν μπορούσε να ξεφύγει από την πίεση του ΟΦΗ και να πλησιάσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να έχει την υπεροχή και στο 28' έφθασε ξανά κοντά στο γκολ, όταν ο Σαρδινέρο εκμεταλλεύτηκε το λάθος των γηπεδούχων στο κέντρο, μπήκε στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, σούταρε και ο Κνετ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ μπήκε το ίδιο δυνατά και συνέχισε να πιέζει την άμυνα του Παναιτωλικού. Η προσπάθεια των Κρητικών καρποφόρησε στο 55ο λεπτό, όταν μετά από ωραία συνεργασία Ουές και Στάρτζεον, ο τελευταίος πάσαρε στον Στάικο και εκείνος με δυνατό σουτ από τα δεξιά της μικρής περιοχής νίκησε τον Κνετ.

Η ομάδα του Αγρινίου όμως δεν το έβαλε κάτω και μέσα σε δύο λεπτά κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ και να πάρει τη σημαντική νίκη. Πρώτα στο 64ο λεπτό είχε την ευκαιρία με πέναλτι του Μάζουρεκ να ισοφαρίσει, αλλά ο Σωτηρίου απέκρουσε. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε την ανατροπή.

Πρώτα στο 83' όταν σε σέντρα-σουτ του Μανθάτη από τα δεξιά, η μπάλα πήρε πορεία προς το τέρμα και κατέληξε στα δίχτυα της κρητικής ομάδας. Δύο λεπτά αργότερα σέντρα του Τζανακάκη από τα δεξιά, με τον Ματσόλα να παίρνει την κεφαλιά-πάσα και τον Λιάβα με προβολή να κάνει το τελικό 2-1.

Ο διαιτητής Γιάννης Παπαδόπουλος έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Λιάβα, Τσιγγάρα, Ταχάρ - Βούρο, Κοροβέση, Μεγιάδο.

Οι συνθέσεις:

Παναιτωλικός (Δέλλας): Κνετ, Μεντίνα (78' Τζανακάκης), Λιάβας, Κωνσταντόπουλος, Περέιρα, Ταχάρ, Τσιγγάρας, Μάζουρεκ (71' Ματσόλα), Αριγίμπι (88' Αρσούρα), Ντίας, Βέργος (71' Μανθάτης).

ΟΦΗ (Σίμος): Σωτηρίου, Βούρος (90' Γκαργκαλατζίδης), Διαμαντής, Σελίμοβιτς, Ουές, Κοροβέσης (68' Λυμπεράκης), Μεγιάδο, Στάικος (90' Τσιλιανίδης), Νέιρα, Στάρτζεον, Σαρδινέρο.